Окупанти із Сєвєродонецької лікарні вивезли практично все обладнання - ОВА

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Наголошується, що із лікарні в Сєвєродонецьку загарбники вивезли практично все сучасне обладнання, лишивши медичних працівників, які погодились співпрацювати з окупантами, фактично наодинці із засобами надання первинної допомоги.

"Що вивезли – то погано. Але це є добрим знаком – ворог остерігається наближення ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У Сватовому на Луганщині українські військові знищили склад з боєприпасами російських окупантів.