Оккупанты готовятся атаковать Харьков и украинские войска в зоне ООС – Минобороны

Цитата

“По имеющейся информации, оккупанты сосредоточили основные усилия на подготовке к возобновлению наступательных действий, чтобы окружить группировки Объединенных сил и овладеть городом Харьков”, — подчеркнул он.

Детали

По словам спикера Минобороны, оккупанты продолжают блокировать город на Слобожанском направлении. В частности, враг обстреливает город из артиллерии, перегруппировывает войска, усиливает противовоздушное прикрытие важных объектов Белгорода и районов сосредоточения войск на Харьковском направлении.

Также противник усиливает группировку войск западного и южного военных округов в Донецком операционных районах — как за счет переброски войск других военных округов, так и путем привлечения подразделений мобилизационного резерва.

Добавим

Вечером 3 апреля оккупанты обстреляли Слободской район Харькова. В результате обстрелов семь человек погибли и 34 получили ранения, среди пострадавших — трое детей.

Обстрелы жилых районов продолжались и 4 апреля утром.



