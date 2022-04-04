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Оккупанты готовятся атаковать Харьков и украинские войска в зоне ООС – Минобороны

Киев • УНН

 • 288715 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Российские оккупанты готовятся к атаке Харькова и украинских войск в зоне ООС. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

Оккупанты готовятся атаковать Харьков и украинские войска в зоне ООС – Минобороны

Цитата

“По имеющейся информации, оккупанты сосредоточили основные усилия на подготовке к возобновлению наступательных действий, чтобы окружить группировки Объединенных сил и овладеть городом Харьков”, — подчеркнул он.

Детали 

По словам спикера Минобороны, оккупанты продолжают блокировать город на Слобожанском направлении. В частности, враг обстреливает город из артиллерии, перегруппировывает войска, усиливает противовоздушное прикрытие важных объектов Белгорода и районов сосредоточения войск на Харьковском направлении.

Также противник усиливает группировку войск западного и южного военных округов в Донецком операционных районах — как за счет переброски войск других военных округов, так и путем привлечения подразделений мобилизационного резерва.

Добавим 

Вечером 3 апреля оккупанты обстреляли Слободской район Харькова. В результате обстрелов семь человек погибли и 34 получили ранения, среди пострадавших — трое детей.

Обстрелы жилых районов продолжались и 4 апреля утром.

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