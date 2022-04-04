Окупанти готуються атакувати Харків та українські війська в зоні ООС – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Російські окупанти готуються до атаки Харкова та українських військ у зоні ООС. Про це під час брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
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“За наявною інформацією, окупанти зосередили основні зусилля на підготовці до відновлення наступальних дій, аби оточити угруповання Об’єднаних сил та оволодіти містом Харків”, — наголосив він.
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За словами спікера Міноборони, окупанти продовжують блокувати місто на Слобожанському напрямку. Зокрема, ворог обстрілює місто з артилерії, перегруповує війська, посилює протиповітряне прикриття важливих об’єктів Бєлгорода та районів зосередження військ на Харківському напрямку.
Також противник посилює угруповання військ західного і південного військових округів у Донецькому операційних районах — як за рахунок перекидання військ інших з військових округів, так і шляхом залучення підрозділів мобілізаційного резерву.
Додамо
Увечері 3 квітня окупанти обстріляли Слобідський район Харкова. Внаслідок обстрілів семеро осіб загинуло та 34 дістали пораненння, серед постраждалих — троє дітей.
Обстріли житлових районів тривали і 4 квітня зранку.