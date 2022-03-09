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Оккупанты готовят психологические акции по подрыву доверия к представителям украинской госвласти на местах - Генштаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Вооруженные силы России готовят психологические акции по подрыву доверия к представителям украинской государственной власти на местах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Цитата

"Российские оккупанты деморализованы, психологическое состояние военнослужащих ВС РФ стремительно ухудшается. В то же время подразделения информационной борьбы ВС РФ готовят психологические акции по подрыву доверия к представителям украинской государственной власти на местах", - говорится в сообщении.

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