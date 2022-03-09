Окупанти готують психологічні акції щодо підриву довіри до представників української держвлади на місцях - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Збройні сили Росії готують психологічні акції щодо підриву довіри до представників української державної влади на місцях. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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"Російські окупанти деморалізовані, психологічний стан військовослужбовців ЗС РФ стрімко погіршується. Водночас підрозділи інформаційної боротьби ЗС РФ готують психологічні акції щодо підриву довіри до представників української державної влади на місцях", - йдеться в повідомленні.
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