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Окупанти готують психологічні акції щодо підриву довіри до представників української держвлади на місцях - Генштаб

Окупанти готують психологічні акції щодо підриву довіри до представників української держвлади на місцях - Генштаб

Київ • УНН

 • 229606 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Збройні сили Росії готують психологічні акції щодо підриву довіри до представників української державної влади на місцях. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Цитата

"Російські окупанти деморалізовані, психологічний стан військовослужбовців ЗС РФ стрімко погіршується. Водночас підрозділи інформаційної боротьби ЗС РФ готують психологічні акції щодо підриву довіри до представників української державної влади на місцях", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Росіяни запустили фейк про "потужність" своїх військ, яку нібито підтвердив держсекретар США Ентоні Блінкен.

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