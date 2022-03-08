Росіяни запустили фейк про "потужність" своїх військ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Росіяни запустили фейк про "потужність" своїх військ, яку нібито підтвердив держсекретар США Ентоні Блінкен. Про це Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляє у Telegram, передає УНН.
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Росіяни вигадали цитату держсекретаря США Ентоні Блінкена. Той буцімто заявив, що російська армія набагато перевершує українську і здатна "перемолоти" її.
Цитата
"Насправді державний секретар США в інтерв'ю CNN сказав: "Розв'язана кремлівським лідером війна проти України приречена на поразку, і навіть попри отримання контролю над деякими українськими містами Путіну судилося програти через мужність і жорсткий опір українців". Кого вони вирішили обдурити? Весь світ вже сміється з їх "потужної" армії. Все, на що вони здатні - підступно обстрілювати мирне населення", - повідомили в Центрі.
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