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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Росіяни запустили фейк про "потужність" своїх військ

Росіяни запустили фейк про "потужність" своїх військ

Київ • УНН

 • 266502 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Росіяни запустили фейк про "потужність" своїх військ, яку нібито підтвердив держсекретар США Ентоні Блінкен. Про це Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляє у Telegram, передає УНН.

Деталі 

Росіяни вигадали цитату держсекретаря США Ентоні Блінкена. Той буцімто заявив, що російська армія набагато перевершує українську і здатна "перемолоти" її.

Цитата 

"Насправді державний секретар США в інтерв'ю CNN сказав: "Розв'язана кремлівським лідером війна проти України приречена на поразку, і навіть попри отримання контролю над деякими українськими містами Путіну судилося програти через мужність і жорсткий опір українців". Кого вони вирішили обдурити? Весь світ вже сміється з їх "потужної" армії. Все, на що вони здатні - підступно обстрілювати мирне населення", - повідомили в Центрі.

Нагадаємо 

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