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15 марта, 19:03 • 75419 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 118172 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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15 марта, 12:52 • 92000 просмотра

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Россияне запустили фейк о "мощности" своих войск

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 марта. УНН. Россияне запустили фейк о "мощи" своих войск, которую якобы подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщает в Telegram, передает УНН.

Детали

Россияне придумали цитату госсекретаря США Энтони Блинкена. Тот якобы заявил, что российская армия намного превосходит украинскую и способна "перемолоть" ее.

Цитата

"На самом деле государственный секретарь США в интервью CNN сказал: "развязанная кремлевским лидером война против Украины обречена на поражение, и даже несмотря на получение контроля над некоторыми украинскими городами Путину суждено проиграть из-за мужества и жесткого сопротивления украинцев". Кого они решили обмануть? Весь мир уже смеется над их "мощной" армией. Все, на что они способны - коварно обстреливать мирное население", - сообщили в Центре.

Напомним

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