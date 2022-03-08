Россияне запустили фейк о "мощности" своих войск

Детали

Россияне придумали цитату госсекретаря США Энтони Блинкена. Тот якобы заявил, что российская армия намного превосходит украинскую и способна "перемолоть" ее.

Цитата

"На самом деле государственный секретарь США в интервью CNN сказал: "развязанная кремлевским лидером война против Украины обречена на поражение, и даже несмотря на получение контроля над некоторыми украинскими городами Путину суждено проиграть из-за мужества и жесткого сопротивления украинцев". Кого они решили обмануть? Весь мир уже смеется над их "мощной" армией. Все, на что они способны - коварно обстреливать мирное население", - сообщили в Центре.

Напомним

В СБУ уверяют, что не рассылали имейлов об электронных планах эвакуации.