Россияне запустили фейк о "мощности" своих войск
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Россияне запустили фейк о "мощи" своих войск, которую якобы подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщает в Telegram, передает УНН.
Детали
Россияне придумали цитату госсекретаря США Энтони Блинкена. Тот якобы заявил, что российская армия намного превосходит украинскую и способна "перемолоть" ее.
Цитата
"На самом деле государственный секретарь США в интервью CNN сказал: "развязанная кремлевским лидером война против Украины обречена на поражение, и даже несмотря на получение контроля над некоторыми украинскими городами Путину суждено проиграть из-за мужества и жесткого сопротивления украинцев". Кого они решили обмануть? Весь мир уже смеется над их "мощной" армией. Все, на что они способны - коварно обстреливать мирное население", - сообщили в Центре.
Напомним
В СБУ уверяют, что не рассылали имейлов об электронных планах эвакуации.