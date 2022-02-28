Обережно фейк: у СБУ запевняють, що не розсилали імейлів про електронні плани евакуації
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Інформація про те, що Служба безпеки України нібито розсилає електронні плани евакуації - фейк. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу відомства.
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За даними СБУ, російська сторона розсилає електронні листи українським користувачам під їх ім’ям. У імейлах пропонують ознайомитись з електронним планом евакуації.
“Таким чином країна-агресор намагається встановити вірусне програмне забезпечення на комп’ютери українців та зібрати конфіденційну інформацію. Закликаємо не відкривати подібні листи і не переходити за вказаними посиланнями!” - наголошують у пресслужбі.
Фахівці попереджують, СБУ інформує громадян виключно через офіційні канали комунікації.
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