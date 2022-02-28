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Обережно фейк: у СБУ запевняють, що не розсилали імейлів про електронні плани евакуації

Обережно фейк: у СБУ запевняють, що не розсилали імейлів про електронні плани евакуації

Київ • УНН

 • 82289 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Інформація про те, що Служба безпеки України нібито розсилає електронні плани евакуації - фейк. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу відомства.

Деталі

За даними СБУ, російська сторона розсилає електронні листи українським користувачам під їх ім’ям. У імейлах пропонують ознайомитись з електронним планом евакуації.

“Таким чином країна-агресор намагається встановити вірусне програмне забезпечення на комп’ютери українців та зібрати конфіденційну інформацію. Закликаємо не відкривати подібні листи і не переходити за вказаними посиланнями!” - наголошують у пресслужбі.

Фахівці попереджують, СБУ інформує громадян виключно через офіційні канали комунікації.

Нагадаємо

У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що інформація про захоплення Запорізької АЕС військовими РФ - фейк.

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