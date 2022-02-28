Осторожно фейк: в СБУ уверяют, что не рассылали имейлов об электронных планах эвакуации
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Информация о том, что Служба безопасности Украины якобы рассылает электронные планы эвакуации - фейк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Детали
По данным СБУ, российская сторона рассылает электронные письма украинским пользователям под их именем. В имейлах предлагают ознакомиться с электронным планом эвакуации.
“Таким образом страна-агрессор пытается установить вирусное программное обеспечение на компьютеры украинцев и собрать конфиденциальную информацию. Призываем не открывать подобные письма и не переходить по указанным ссылкам!"- отмечают в пресс-службе.
Специалисты предупреждают, СБУ информирует граждан исключительно через официальные каналы коммуникации.
Напомним
В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что информация о захвате Запорожской АЭС военными РФ - фейк.