Оккупанты депортировали из Украины в рф 2 млн человек, десятки тысяч в фильтрационных лагерях - Зеленский

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"Просто представьте это количество – два миллиона человек. Столько наших людей уже вывезено в россию. Несколько сотен тысяч детей. Точных цифр сейчас никто не назовет – всех этих вывезенных людей лишают средств связи, у них отбирают документы, их запугивают и пытаются развезти по отдаленным районам россии, чтобы им было максимально сложно возвращаться домой, на родину. Как мы потом соберем наш народ из всех тех мест, куда людей принудительно вывезли?" – сказал Зеленский.

Детали

Кроме того, он отметил, что россия принудительно создала так называемые фильтрационные лагеря, через которые заставляет проходить людей на оккупированной территории.

"Десяти тысяч человек там остаются. Молодые женщины там исчезают. Думаю, все вы понимаете, что с ними там происходит", - рассказал Зеленский.

Дополнение

США обнаружили 18 российских "фильтрационных лагерей" для украинцев.