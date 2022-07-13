Окупанти депортували з України до рф 2 млн людей, десятки тисяч у фільтраційних таборах – Зеленський

Цитата

"Просто уявіть цю кількість – два мільйони людей. Стільки наших людей уже вивезено в росію. Кілька сотень тисяч дітей. Точних цифр зараз ніхто не назве – усіх цих вивезених людей позбавляють засобів зв’язку, у них відбирають документи, їх залякують і намагаються розвезти по віддалених районах Росії, щоб їм було максимально складно повертатися додому, на батьківщину. Як ми потім зберемо наш народ з усіх тих місцин, куди людей примусово вивезли?" - сказав Зеленський.

Деталі

Окрім того, він зазначив, що росія примусово створила так звані фільтраційні табори, через які примушує проходити людей на окупованій території.

"Десятки тисяч людей там залишаються. Молоді жінки там зникають. Думаю, всі ви розумієте, що з ними там відбувається", - розповів Зеленський.

Доповнення

США виявили 18 російських "фільтраційних таборів" для українців.