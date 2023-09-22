Оккупанты четыре раза обстреляли Никопольщину: есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Россияне за ночь пятницы совершили четыре обстрела Никопольщины, Днепропетровская область, в результате чего есть разрушения. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.
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"О ситуации за ночь. Четыре раза враг бил по Никопольщине. Целился из тяжелой артиллерии по районному центру, Червоногригорьевской, Покровской и Мировской громадах", - отмечает глава ОГА.
Детали
Прошло без погибших и пострадавших. Впрочем, есть разрушения. В частности, повреждены 5 частных домов и 4 хозяйственные постройки. А еще – газопровод и линии электропередач.
В остальных районах Днепропетровщины было спокойно – без обстрелов.
Напомним
Россияне нанесли удары по Никопольщине, ранив трех человек.