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Окупанти атакували Нікопольщину: є руйнування та поранені

Окупанти атакували Нікопольщину: є руйнування та поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Росіяни завдали ударів по Нікопольщині, поранивши трьої людей. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Цитата 

"Вночі агресор цілив по Нікопольщині з "Граду" та важкої артилерії. Під удар потрапили Мирівська громада та сам Нікополь.

Місту дісталося найбільше. Там поранені троє людей. Госпіталізували 75-річного чоловіка. А ще – подружжя. 34-річну жінку та 29-річного чоловіка. Разом з ними до лікарні забрали і їх 3-місячного сина. На щастя, хлопчик неушкоджений", - йдеться у повідомленні.

Деталі 

Зазначається, що побиті 11 приватних будинків та 5 господарських споруд, одна – зруйнована вщент. Понівечені 10 вуликів, авто, газопроводи та лінії електропередач.

Нагадаємо

Російські загарбники вчергове атакували Дніпропетровщину. Окупанти спрямували 3 БПЛА на Червоногригорівську громаду та накрили артилерійським вогнем Марганець. Внаслідок цього пошкоджено енергетичний об'єкт і лінію електропередач, що призвело до відключення електропостачання для 1 тисячі родин.

Українські Національні Новини

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