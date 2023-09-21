Окупанти атакували Нікопольщину: є руйнування та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Росіяни завдали ударів по Нікопольщині, поранивши трьої людей. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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"Вночі агресор цілив по Нікопольщині з "Граду" та важкої артилерії. Під удар потрапили Мирівська громада та сам Нікополь.
Місту дісталося найбільше. Там поранені троє людей. Госпіталізували 75-річного чоловіка. А ще – подружжя. 34-річну жінку та 29-річного чоловіка. Разом з ними до лікарні забрали і їх 3-місячного сина. На щастя, хлопчик неушкоджений", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що побиті 11 приватних будинків та 5 господарських споруд, одна – зруйнована вщент. Понівечені 10 вуликів, авто, газопроводи та лінії електропередач.
Нагадаємо
Російські загарбники вчергове атакували Дніпропетровщину. Окупанти спрямували 3 БПЛА на Червоногригорівську громаду та накрили артилерійським вогнем Марганець. Внаслідок цього пошкоджено енергетичний об'єкт і лінію електропередач, що призвело до відключення електропостачання для 1 тисячі родин.