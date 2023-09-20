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Дніпропетровщина: внаслідок ворожих обстрілів без світла залишилась тисяча родин

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Російські загарбники вчергове атакували Дніпропетровщину. Окупанти спрямували 3 БПЛА на Червоногригорівську громаду та накрили артилерійським вогнем Марганець. Внаслідок цього пошкоджено енергетичний об'єкт і лінію електропередач, що призвело до відключення електропостачання для 1 тисячі родин. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Цитата

“Вранці ворог спрямував два БпЛА на Червоногригорівську громаду. Пообіді – накрив артилерійським вогнем Марганець”, - повідомив Лисак.

Зазначається, що внаслідок ворожих атак пошкоджені 3 приватні будинки та 2 господарські споруди. Також руйнувань зазнала й нежитлова будівля.

“Понівечені енергетичний об'єкт і лінія електропередач. Без світла – 1 тисяча родин”, - додав Лисак.

Крім того, від ворожих ударів зайнялася суха трава, але пожежу вже приборкали рятувальники.

За його словами, внаслідок терористичних дій окупантів ніхто не постраждав.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що під час нічної атаки ворожих БПЛА по Україні у небі над Дніпропетровською областю ПвК "Схід" знищили два ворожих дрони. 

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