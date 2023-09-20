На Дніпропетровщині збили два ворожих безпілотника - ОВА

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"Добре спрацювали оборонці неба з ПвК "Схід". Збили над областю два БпЛА ворога, перетворивши їх на металобрухт", - йдеться у повідомленні.

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Також окупанти атакували Нікопольщину. Зокрема поцілили по районному центру, Червоногригорівській, Мирівській та Марганецькій громадах.

Зазначається, що пошкоджені 5 приватних будинків, 2 авто і лінії електропередач. Проте обійшлось без людських жертв.

Нагадаємо

Криворізькому районі Дніпропетровської області силами Повітряного Командування "Схід" було знищено ворожий БПЛА.