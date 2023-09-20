На Днепропетровщине сбили два вражеских беспилотника - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Во время ночной атаки вражеских БПЛА по Украине в небе над Днепропетровской областью ПвК "Восток" уничтожили два вражеских дрона. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
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"Хорошо сработали защитники неба с ПвК "Восток". Сбили над областью два БпЛА врага, превратив их в металлолом", - говорится в сообщении.
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Также оккупанты атаковали Никопольский район. В частности, попали по районному центру, Червоногригорьевской, Мировской и Марганецкой громадам.
Отмечается, что повреждены 5 частных домов, 2 авто и линии электропередач. Однако обошлось без человеческих жертв.
Напомним
Криворожском районе Днепропетровской области силами Воздушного Командования "Восток" было уничтожено вражеский БПЛА.