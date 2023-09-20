На Днепропетровщине сбили два вражеских беспилотника - ОВА

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Во время ночной атаки вражеских БПЛА по Украине в небе над Днепропетровской областью ПвК "Восток" уничтожили два вражеских дрона. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Цитата

"Хорошо сработали защитники неба с ПвК "Восток". Сбили над областью два БпЛА врага, превратив их в металлолом", - говорится в сообщении. 

Дополнение 

Также оккупанты атаковали Никопольский район. В частности, попали по районному центру, Червоногригорьевской, Мировской и Марганецкой громадам.

Отмечается, что повреждены 5 частных домов, 2 авто и линии электропередач. Однако обошлось без человеческих жертв. 

Напомним

Криворожском районе Днепропетровской области силами Воздушного Командования "Восток" было уничтожено вражеский БПЛА.

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