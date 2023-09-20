Днепропетровщина: в результате вражеских обстрелов без света осталась тысяча семей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Российские захватчики в очередной раз атаковали Днепропетровскую область. Оккупанты направили 3 БПЛА на Червоногригорьевскую громаду и накрыли артиллерийским огнем Марганец. В результате этого поврежден энергетический объект и линия электропередач, что привело к отключению электроснабжения для 1 тысячи семей. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
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“Утром враг направил два БпЛА на Червоногригорьевскую громаду. После обеда – накрыл артиллерийским огнем Марганец”, - сообщил Лысак.
Отмечается, что в результате вражеских атак повреждены 3 частных дома и 2 хозяйственные постройки. Также разрушениям подверглось и нежилое здание.
“Повреждены энергетический объект и линия электропередач. Без света – 1 тысяча семей”, - добавил Лысак.
Кроме того, от вражеских ударов загорелась сухая трава, но пожар уже укротили спасатели.
По его словам, в результате террористических действий оккупантов никто не пострадал.
Напомним
Ранее сообщалось, что во время ночной атаки вражеских БПЛА по Украине в небе над Днепропетровской областью ЧвК "Восток" уничтожили два вражеских дрона.