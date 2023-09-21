Оккупанты атаковали Никопольщину: есть разрушения и раненые

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"Ночью агрессор целился по Никопольщине из "Града" и тяжелой артиллерии. Под удар попали Мировская громада и сам Никополь.

Городу досталось больше всего. Там ранены три человека. Госпитализировали 75-летнего мужчину. А еще – супружеская пара. 34-летнюю женщину и 29-летнего мужчину. Вместе с ними в больницу забрали и их 3-месячного сына. К счастью, мальчик невредим", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что побиты 11 частных домов и 5 хозяйственных построек, одна – разрушена до основания. Изуродованы 10 ульев, авто, газопроводы и линии электропередач.

Напомним

Российские захватчики в очередной раз атаковали Днепропетровскую область. Оккупанты направили 3 БПЛА на Червоногригорьевскую громаду и накрыли артиллерийским огнем Марганец. Вследствие этого поврежден энергетический объект и линия электропередач, что привело к отключению электроснабжения для 1 тысячи семей.