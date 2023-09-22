Окупанти чотири рази обстріляли Нікопольщину: є руйнування

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"Про ситуацію за ніч. Чотири рази ворог бив по Нікопольщині. Цілив з важкої артилерії по районному центру, Червоногригорівській, Покровській та Мирівській громадах", - зазначає голова ОВА.

Деталі

Минулося без загиблих та постраждалих. Втім, є руйнування. Зокрема, пошкоджені 5 приватних будинків та 4 господарські споруди. А ще – газопровід та лінії електропередач.

У решті районів Дніпропетровщини було спокійно – без обстрілів.

Нагадаємо

Росіяни завдали ударів по Нікопольщині, поранивши трьох людей.