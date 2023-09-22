Окупанти чотири рази обстріляли Нікопольщину: є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Росіяни за ніч п'ятниці здійснили чотири обстріли Нікопольщини, Дніпропетровська область, унаслідок чого є руйнування. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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"Про ситуацію за ніч. Чотири рази ворог бив по Нікопольщині. Цілив з важкої артилерії по районному центру, Червоногригорівській, Покровській та Мирівській громадах", - зазначає голова ОВА.
Деталі
Минулося без загиблих та постраждалих. Втім, є руйнування. Зокрема, пошкоджені 5 приватних будинків та 4 господарські споруди. А ще – газопровід та лінії електропередач.
У решті районів Дніпропетровщини було спокійно – без обстрілів.
Нагадаємо
Росіяни завдали ударів по Нікопольщині, поранивши трьох людей.