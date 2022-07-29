Оккупанты атаковали Николаев системы залпового огня "Смерч"

Цитата

"Николаев к вечеру атакован четырьмя реактивными снарядами из системы залпового огня “Смерч”. Попал в элеватор и турбазу", - доложили в командовании.

Предварительно – без человеческих потерь, но существенно повреждены окружающие здания.

Напомним

В результате ракетных обстрелов по Кропивницкому погибли 5 человек, еще 25 – получили ранения. Среди погибших один военный.