Оккупанты атаковали Николаев системы залпового огня "Смерч"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что оккупанты вечером обстреляли Николаев системы залпового огня “Смерч”. Об этом сообщает УНН.
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"Николаев к вечеру атакован четырьмя реактивными снарядами из системы залпового огня “Смерч”. Попал в элеватор и турбазу", - доложили в командовании.
Предварительно – без человеческих потерь, но существенно повреждены окружающие здания.
Напомним
В результате ракетных обстрелов по Кропивницкому погибли 5 человек, еще 25 – получили ранения. Среди погибших один военный.