Окупанти атакували Миколаїв системи залпового вогню “Смерч”

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"Миколаїв надвечір атаковано чотирма реактивними снарядами з системи залпового вогню “Смерч”. Влучено в елеватор і турбазу", - доповіли в командуванні.

Попередньо - без людських втрат, але суттєво пошкоджені навколишні будівлі.

Нагадаємо

Внаслідок ракетного обстрілу по Кропивницькому загинули 5 людей, ще 25 - зазнали поранень. Серед загиблих один військовий.