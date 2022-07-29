Окупанти атакували Миколаїв системи залпового вогню “Смерч”
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що окупанти ввечері обстріляли Миколаїв системи залпового вогню “Смерч”. Про це повідомляє УНН.
Цитата
"Миколаїв надвечір атаковано чотирма реактивними снарядами з системи залпового вогню “Смерч”. Влучено в елеватор і турбазу", - доповіли в командуванні.
Попередньо - без людських втрат, але суттєво пошкоджені навколишні будівлі.
Нагадаємо
Внаслідок ракетного обстрілу по Кропивницькому загинули 5 людей, ще 25 - зазнали поранень. Серед загиблих один військовий.