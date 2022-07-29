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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупанти атакували Миколаїв системи залпового вогню “Смерч”

Окупанти атакували Миколаїв системи залпового вогню “Смерч”

Київ • УНН

 • 173947 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що окупанти ввечері обстріляли Миколаїв системи залпового вогню “Смерч”. Про це повідомляє УНН. 

Цитата

"Миколаїв надвечір атаковано чотирма реактивними снарядами з системи залпового вогню “Смерч”. Влучено в елеватор і турбазу", - доповіли в командуванні.

Попередньо - без людських втрат, але суттєво пошкоджені навколишні будівлі.

Нагадаємо

Внаслідок ракетного обстрілу по Кропивницькому загинули 5 людей, ще 25 - зазнали поранень. Серед загиблих один військовий.

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