Оккупанты атаковали Херсонскую область, есть раненый

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"российская армия атаковала Качкаровку Миловской громады. Из-за обстрела один человек получил ранения. Пострадавшего госпитализировали, медики оказывают ему необходимую помощь", - сообщили в Херсонской ОГА.

Дополнение

Как ранее сообщал Александр Прокудин, за прошедшие сутки противник совершил – 57 обстрелов, выпустив 318 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 4 раза, выпустив 22 снаряда. российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также в объекты социальной и критической инфраструктуры Бериславского района. Из-за российской агрессии один человек погиб.

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