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Уламок влучив в серце: на Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу загинув 45-річний чоловік

Уламок влучив в серце: на Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу загинув 45-річний чоловік

Київ • УНН

 • 631951 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. В селі Станіслав Херсонської області під час обстрілу уламок снаряда влучив в серце 45-річному чоловіку. У двох населених пунктах пошкоджені будинки. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Деталі

Як повідомив Прокудін, через ворожі удари по Станіславу травми несумісні з життям отримав 45-річний чоловік. Під час обстрілу він займався ремонтом покрівлі раніше пошкодженого будинку. Один з уламків снаряда потрапив йому в серце, через що місцевий житель загинув на місці. Також через обстріли села пошкоджено чотири житлові будинки.

Надалі потерпає від ударів російської авіації Кізомис Станіславської сільської громади Херсонського району. Вночі на населений пункт ворог скинув дві керовані авіабомби. Один будинок зруйновано вщент, ще два – пошкоджено. Потерпілих серед місцевих немає, зазначив голова Херсонської ОВА.

Доповнення

Як раніше повідомляв Олександр Прокудін, за минулу добу противник здійснив – 57 обстрілів, випустивши 318 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази, випустивши 22 снаряди. російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також в об'єкти соціальної та критичної інфраструктури Бериславського району. Через російську агресію одна людина загинула.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Повітряні сили підтвердили знищення на Херсонщині російського Су-35

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