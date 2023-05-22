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Осколок попал в сердце: на Херсонщине в результате вражеского обстрела погиб 45-летний мужчина

Осколок попал в сердце: на Херсонщине в результате вражеского обстрела погиб 45-летний мужчина

Киев • УНН

 • 631951 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. В селе Станислав Херсонской области во время обстрела осколок снаряда попал в сердце 45-летнему мужчине. В двух населенных пунктах повреждены дома. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Детали

Как сообщил Прокудин, из-за вражеских ударов по Станиславу травмы несовместимые с жизнью получил 45-летний мужчина. Во время обстрела он занимался ремонтом кровли ранее поврежденного дома. Один из осколков снаряда попал ему в сердце, из-за чего местный житель погиб на месте. Также из-за обстрелов села повреждены четыре жилых дома.

Продолжает страдать от ударов российской авиации и Кизомыс Станиславской сельской общины Херсонского района. Ночью на населенный пункт враг сбросил две управляемые авиабомбы. Один дом разрушен полностью, еще два – повреждены. Пострадавших среди местных нет, отметил председатель Херсонской ОГА.

Дополнение

Как ранее сообщал Александр Прокудин, за минувшие сутки противник совершил – 57 обстрелов, выпустив 318 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 4 раза, выпустив 22 снаряда. российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также в объекты социальной и критической инфраструктуры Бериславского района. Из-за российской агрессии один человек погиб.

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