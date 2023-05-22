Окупанти атакували Херсонщину, є поранений

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Російські військові атакували Херсонщину. Як повідомили у Херсонській ОВА, є поранений, передає УНН.

Цитата

"російська армія атакувала Качкарівку Милівської громади. Через обстріл одна людина дістала поранення. Постраждалого шпиталізували, медики надають йому необхідну допомогу", - повідомили в Херсонській ОВА.

Доповнення

Як раніше повідомляв Олександр Прокудін, за минулу добу противник здійснив – 57 обстрілів, випустивши 318 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази, випустивши 22 снаряди. російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також в об'єкти соціальної та критичної інфраструктури Бериславського району. Через російську агресію одна людина загинула.

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