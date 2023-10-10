Оккупанты атаковали дом на Херсонщине, женщина получила контузию
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Российские оккупанты атаковали дом в Кизомысе на Херсонщине. Местная жительница получила контузию, травму головы и ноги. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.
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"Российская армия атаковала дом в Кизомысе, – пострадала местная жительница", - говорится в сообщении ОВА.
Детали
74-летняя женщина самостоятельно добралась до Херсона, где вызвала себе “скорую”.
По данным областной военной администрации медики диагностировали у нее контузию, травму головы и ноги. От госпитализации женщина отказалась. Однако, врачи оказали травмированной необходимую медицинскую помощь.
Дополнение
Российские войска продолжают обстреливать Херсонские громады, известно о еще одном раненом человеке.