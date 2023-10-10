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Оккупанты атаковали дом на Херсонщине, женщина получила контузию

Оккупанты атаковали дом на Херсонщине, женщина получила контузию

Киев • УНН

 • 370172 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Российские оккупанты атаковали дом в Кизомысе на Херсонщине. Местная жительница получила контузию, травму головы и ноги. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Цитата

"Российская армия атаковала дом в Кизомысе, – пострадала местная жительница", - говорится в сообщении ОВА.

Детали 

74-летняя женщина самостоятельно добралась до Херсона, где вызвала себе “скорую”.

По данным областной военной администрации медики диагностировали у нее контузию, травму головы и ноги. От госпитализации женщина отказалась. Однако, врачи оказали травмированной необходимую медицинскую помощь.

Дополнение

Российские войска продолжают обстреливать Херсонские громады, известно о еще одном раненом человеке.

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