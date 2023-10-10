Окупанти атакували будинок на Херсонщині, жінка отримала контузію
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Російські окупанти атакували будинок у Кізомисі на Херсонщині. Місцева жителька отримала контузію, травму голови та ноги. Про це УНН повідомляє з посиланням на Херсонську ОВА.
Цитата
"Російська армія атакувала будинок у Кізомисі, – постраждала місцева жителька", - йдеться в повідомленні ОВА.
Деталі
74-річна жінка самостійно дісталась до Херсона, де викликала собі “швидку”.
За даними обласної військової адміністрації медики діагностували у неї контузію, травму голови та ноги. Від госпіталізації жінка відмовилася. Однак, лікарі надали травмованій необхідну медичну допомогу.
Доповнення
Російські війська продовжують обстрілювати Херсонські громади, відомо про ще одну поранену людину.