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Окупанти атакували будинок на Херсонщині, жінка отримала контузію

Київ • УНН

 • 370172 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Російські окупанти атакували будинок у Кізомисі на Херсонщині. Місцева жителька отримала контузію, травму голови та ноги. Про це УНН повідомляє з посиланням на Херсонську ОВА.

Цитата

"Російська армія атакувала будинок у Кізомисі, – постраждала місцева жителька", - йдеться в повідомленні ОВА.

Деталі 

74-річна жінка самостійно дісталась до Херсона, де викликала собі “швидку”.

За даними обласної військової адміністрації медики діагностували у неї контузію, травму голови та ноги. Від госпіталізації жінка відмовилася. Однак, лікарі надали травмованій необхідну медичну допомогу.

Доповнення

Російські війська продовжують обстрілювати Херсонські громади, відомо про ще одну поранену людину.

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