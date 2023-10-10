На Херсонщині ворог продовжує бити з окупованого лівобережжя, ще одну людину поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Російські війська продовжують обстріли Херсонської громади, відомо про ще одну поранену людину, повідомив у вівторок голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
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"Армія рф з тимчасово окупованого лівобережжя періодично обстрілює, зокрема, Комишанський старостинський округ Херсонської міської територіальної громади. Внаслідок однієї з останніх ворожих атак поранена 85-річна жінка", - написав Мрочко у Telegram.
Деталі
Зі слів голови МВА, у жінки - стан середньої тяжкості. Їй надана медична допомога.
Пошкоджено майже 30 приватних будинків, зазначив він і оприлюднив фото наслідків ворожих обстрілів.
Доповнення
Російські окупанти завдали 79 ударів по Херсонській області, унаслідок чого четверо людей було травмовано.