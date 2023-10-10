В Херсонской области враг продолжает бить с оккупированного левобережья, еще один человек ранен
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Российские войска продолжают обстрелы Херсонской громады, известно о еще одном раненом человеке, сообщил во вторник глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.
Цитата
"армия рф с временно оккупированного Левобережья периодически обстреливает, в частности, Камышанский старостинский округ Херсонской городской территориальной громады. В результате одной из последних вражеских атак ранена 85-летняя женщина", - написал Мрочко в Telegram.
Детали
По словам главы ГВА, у женщины - состояние средней тяжести. Ей оказана медицинская помощь.
Повреждены почти 30 частных домов, отметил он и обнародовал фото последствий вражеских обстрелов.
Дополнение
Российские оккупанты нанесли 79 ударов по Херсонской области, в результате чего четыре человека были травмированы.