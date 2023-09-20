Оккупанты атаковали авто шведских журналистов в Запорожье. В МИД Украины осудили преступление рф

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“Мы решительно осуждаем атаку беспилотников россии на (журналистов - ред.) TV4 экипажа в Запорожской обл. Украинский продюсер получил небольшие травмы, а репортер и фотограф чудом не пострадали. Все имели четкие пометки «ПРЕСС». Это очередное военное преступление россии против журналистов”, - написал Николенко.

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Во вторник, 19 сентября, российские войска ударили дроном по автомобилю шведских журналистов телеканала TV4 News. Нападение произошло в Запорожской области, когда репортер Йохан Фредрикссон и фотограф Даниэль Здольсек выполняли задание.

Отмечается, что серьезно никто не пострадал.

Однако, подполковник Шведского оборонного колледжа Йоаким Паасикиви склоняется к мнению, что это была сознательная атака россии на журналистов.

“С той информацией, которой я располагаю сейчас, а ее не очень много, я думаю, что это кажется достаточно понятным. Обычно есть беспилотник, который разведывает сверху и дает информацию о том, какие цели есть в этом районе. И также есть и пилот ударного беспилотника, который сидит в VR-очках. Так он видит то, что видит камера на дроне. Он умышленно направляет этот беспилотник в цель и видит его до конца, вплоть до попадания, и, как видно по машине, это означает, что повреждения достаточно ограничены”, - отметил Йоаким Паасикиви.