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Окупанти атакували авто шведських журналістів на Запоріжжі. У МЗС України засудили злочин рф

Київ • УНН

 • 268979 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. У МЗС України засудило атаку російських військ на автомобіль шведських журналістів телеканалу TV4 у Запорізькій області, яка відбулась 19 вересня, передає УНН з посиланням на допис речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка у соцмережі Х.

Цитата

“Ми рішуче засуджуємо атаку безпілотників росії на (журналістів - ред.) TV4 екіпажу в Запорізькій обл. Український продюсер отримав невеликі травми, а репортер і фотограф дивом не постраждали. Усі мали чіткі позначки «ПРЕС». Це черговий військовий злочин росії проти журналістів”, - написав Ніколенко.

Доповнення

У вівторок, 19 вересня, російські війська вдарили дроном по автомобілю шведських журналістів телеканалу TV4 News. Напад стався в Запорізькій області, коли репортер Йохан Фредрікссон і фотограф Даніель Здольсек виконували завдання.

Зазначається, що серйозно ніхто не постраждав.

Однак, підполковник Шведського оборонного коледжу Йоакім Паасіківі схиляється до думки, що це була свідома атака росії на журналістів.

“З тією інформацією, яку я маю зараз, а її не дуже багато, я думаю, що це здається досить зрозумілим. Зазвичай є безпілотник, який розвідує зверху і дає інформацію про те, які цілі є в цьому районі. І також є й пілот ударного безпілотника, який сидить в VR-окулярах. Так він бачить те, що бачить камера на дроні. Він навмисне направляє цей безпілотник у ціль і бачить його до кінця, аж до попадання, і, як видно по машині, це означає, що пошкодження досить обмежені”, - зазначив Йоакім Паасіківі.

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