Окружной суд просят определить, являются ли Сытник и Углава агентами США

Ответчиками в иске указаны - Центр противодействия дезинформации, Служба безопасности Украины, Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине.

“Отметим, истец — ОО "Свідома Україна“ просит суд признать противоправной бездеятельность ответчиков, что выражается в отсутствии официальных заявлений о признании или опровержении обнародованных в средствах массовой информации сведений о том, что руководство НАБУ в лице Артема Сытника и Гизо Углавы являются агентами специальных служб США. В то же время, истец просит суд обязать ответчиков официально подтвердить или опровергнуть указанную информацию”, — рассказали в суде.

Сейчас ОАСК решает вопрос об открытии производства по данному административному делу.

Дополнение

В октябре Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины (№ 5459-1). Но как бы ни пытались законодатели определить законный статус НАБУ, в очередной раз у них это получилось спорно. Во-первых, предоставленный НАБУ статус органа исполнительной власти со спецстатусом не предусмотрен Конституцией, во-вторых, участие иностранцев в аудите деятельности бюро нарушает принципы суверенитета Украины.

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Европейский аудитор Юхан Партс заявил, что у Евросоюза нет стран, масштабы коррупции в которых были бы такими же, как в Украине. По итогам аудита помощи ЕС Украине специалисты пришли к выводу, что поддержка Евросоюзом реформ в Украине по борьбе с коррупцией малоэффективна.

В 2019 году директор НАБУ Артем Сытник был внесен в реестр коррупционеров, однако продолжил возглавлять антикоррупционное бюро. Его первого заместителя Гизо Углаву неоднократно обвиняли в подыгрывании интересам Саакашвили и использовании ресурсов бюро. В частности, об этом открыто заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

За последние 5 лет уровень доверия украинцев к НАБУ снизился вдвое (с 35% до 16%).

Больше, чем НАБУ, украинцы доверяют всем остальным правоохранительным органам: СБУ, прокуратуре и полиции.