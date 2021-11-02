Окружний суд просять визначити, чи є Ситник та Углава агентами США

Відповідачами у позові зазначені — Центр протидії дезінформації, Служба безпеки України, Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні.

“Зазначимо, позивач — ГО "Свідома Україна“ просить суд визнати протиправною бездіяльність відповідачів, що виражається у відсутності офіційних заяв щодо визнання чи спростування оприлюднених в засобах масової інформації відомостей про те, що керівництво НАБУ в особі Артема Ситника та Гізо Углави є агентами спеціальних служб США. Водночас, позивач просить суд зобов’язати відповідачів офіційно підтвердити або спростувати вказану інформацію”, — розповіли у суді.

Наразі ОАСК вирішує питання щодо відкриття провадження за даною адміністративною справою.

Доповнення

У жовтні Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України (№ 5459-1). Але як би не намагалися законодавці визначити законний статус НАБУ, вчергове у них це вийшло спірно. По-перше, наданий НАБУ статус органу виконавчої влади зі спецстатусом не передбачений Конституцією, по-друге, участь іноземців в аудиті діяльності бюро порушує принципи суверенітету України.

До теми

Європейський аудитор Юхан Партс заявив, що у Євросоюзу немає країн, масштаби корупції в яких були б такими ж, як в Україні. За підсумками аудиту допомоги ЄС Україні фахівці дійшли висновку, що підтримка Євросоюзом реформ в Україні щодо боротьби з корупцією малоефективна.

У 2019 році директор НАБУ Артем Ситник був внесений до Реєстру корупціонерів, проте продовжив очолювати антикорупційне бюро. Його першого заступника Гізо Углаву неодноразово звинувачували в підіграванні інтересам Міхеіла Саакашвілі і використанні ресурсів бюро. Зокрема, про це відкрито заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

За останні 5 років рівень довіри українців до НАБУ знизився удвічі (з 35% до 16%).

Більше, ніж НАБУ, українці довіряють всім решта правоохоронним органам: СБУ, прокуратурі та поліції.