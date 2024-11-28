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Около 2 млн элементов культурного наследия Украины под российской оккупацией

Около 2 млн элементов культурного наследия Украины под российской оккупацией

Киев  •  УНН

 • 7856 просмотра

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Министр культуры сообщил, что около 2 млн элементов культурного наследия Украины находится под оккупацией. Разрушены 1,7 тыс. культурных заведений, а похищенные артефакты появляются на черном рынке.

Около 2 миллионов украинских элементов культурного наследия сейчас находится под оккупацией россии. Об этом сообщил министр культуры и стратегической коммуникации Николай Точицкий во время Международного форума "Дипломатия сегодня: роль Украины в глобальной политике", передает УНН.

"Куда целит наш исконный враг? Он целит не только в дома, не только забирает территории, он целит в нашу с вами идентичность. Около 2 миллионов наших с вами элементов культурного наследия сейчас находится под оккупацией", - рассказал Точицкий.

Он отметил, что из-за российской агрессии разрушено уже около 1,7 тыс. художественных и культурных учреждений Украины.

Дополнение

Точицкий сообщал, что на оккупированных территориях Украины остается около 1,7 млн культурных артефактов.

В Генпрокуратуре сообщали, что артефакты, похищенные из украинских музеев и археологических памятников, начали появляться на международном черном рынке. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаКультура
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