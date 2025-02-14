Оккупационные власти Крыма используют фальшивые рубли для теневых схем

Несмотря на заявления российской пропаганды об уменьшении количества поддельных рублей в Крыму, реальная ситуация свидетельствует о другом - финансовая преступность на полуострове только набирает обороты. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Поддельные деньги стали неотъемлемой частью теневой экономики, которой управляют сами же оккупационные структуры.

Так как фальшивые рубли активно используются для:

- Оплаты услуг военных, участвующих в захватнических действиях.

- Подкупа местных коллаборантов для обеспечения их лояльности.

- Финансирование нелегального бизнеса, находящегося под контролем оккупационных чиновников.

Вместо борьбы с преступностью, оккупационная власть фактически способствует распространению фальшивых денег, создавая удобную почву для развития теневых схем.

Финансовый хаос в Крыму усугубляется из-за международных санкций, которые отрезают оккупированный регион от мировых рынков и ограничивают деятельность банков. Большинство крупных российских финансовых учреждений избегают работы на полуострове, что вызывает дефицит наличных денег.

Дополнительными факторами кризиса являются:

- Массовая безработица и сокращение доходов населения.

- Закрытие легальных бизнесов из-за международной изоляции.

- Усиление контроля над финансовыми потоками со стороны криминальных структур.

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