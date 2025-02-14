Окупаційна влада Криму використовує фальшиві рублі для тіньових схем
Київ • УНН
У Криму зростає обіг підроблених рублів, які використовуються окупаційною владою для оплати військових та підкупу колаборантів. Ситуація погіршується через міжнародні санкції та відсутність великих російських банків на півострові.
Незважаючи на заяви російської пропаганди про зменшення кількості підроблених рублів у Криму, реальна ситуація свідчить про інше – фінансова злочинність на півострові лише набирає обертів. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
Деталі
Підроблені гроші стали невід’ємною частиною тіньової економіки, якою керують самі ж окупаційні структури.
Позаяк фальшиві рублі активно використовуються для:
- Оплати послуг військових, що беруть участь у загарбницьких діях.
- Підкупу місцевих колаборантів для забезпечення їх лояльності.
- Фінансування нелегального бізнесу, що знаходиться під контролем окупаційних чиновників.
Замість боротьби зі злочинністю, окупаційна влада фактично сприяє поширенню фальшивих грошей, створюючи зручне підґрунтя для розвитку тіньових схем.
Фінансовий хаос у Криму поглиблюється через міжнародні санкції, які відрізають окупований регіон від світових ринків і обмежують діяльність банків. Більшість великих російських фінансових установ уникають роботи на півострові, що спричиняє дефіцит готівки.
Додатковими чинниками кризи є:
- Масове безробіття та скорочення доходів населення.
- Закриття легальних бізнесів через міжнародну ізоляцію.
- Посилення контролю над фінансовими потоками з боку кримінальних структур.
Жителя окупованого Криму російський суд оштрафував за "образу" путіна та аксьонова07.02.25, 22:29 • 53997 переглядiв