Окупаційна влада Криму використовує фальшиві рублі для тіньових схем

Незважаючи на заяви російської пропаганди про зменшення кількості підроблених рублів у Криму, реальна ситуація свідчить про інше – фінансова злочинність на півострові лише набирає обертів. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Підроблені гроші стали невід’ємною частиною тіньової економіки, якою керують самі ж окупаційні структури.

Позаяк фальшиві рублі активно використовуються для:

- Оплати послуг військових, що беруть участь у загарбницьких діях.

- Підкупу місцевих колаборантів для забезпечення їх лояльності.

- Фінансування нелегального бізнесу, що знаходиться під контролем окупаційних чиновників.

Замість боротьби зі злочинністю, окупаційна влада фактично сприяє поширенню фальшивих грошей, створюючи зручне підґрунтя для розвитку тіньових схем.

Фінансовий хаос у Криму поглиблюється через міжнародні санкції, які відрізають окупований регіон від світових ринків і обмежують діяльність банків. Більшість великих російських фінансових установ уникають роботи на півострові, що спричиняє дефіцит готівки.

Додатковими чинниками кризи є:

- Масове безробіття та скорочення доходів населення.

- Закриття легальних бізнесів через міжнародну ізоляцію.

- Посилення контролю над фінансовими потоками з боку кримінальних структур.

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