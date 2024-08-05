Оккупанты агитируют жителей захваченных территорий отдыхать в сибири, но вынуждены формировать группы принудительно. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Захватчики призвали жителей временно оккупированных территорий брать путевки на отдых в алтайском крае в сибири. Однако желающих оказалось значительно меньше, чем ожидали. В связи с этим, на осень группы будут формироваться принудительно, распределяя среди бюджетников.

Таким образом, в сентябре-октябре коллаборационисты с семьями будут вынуждены осваивать целинные земли сибири. Тем временем жителей восточных регионов рф отправляют отдыхать на захваченные украинские курорты.

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