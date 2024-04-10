Оккупанты в мае начинают мобилизацию в Мариуполе - Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе Запорожской области в мае начинается мобилизация. оккупационным районным администрациям приказали передать в военкомат все данные для проведения мобилизационных мероприятий до 15 апреля. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

Мобилизация в Мариуполе начинается в мае. 03.04.2024 военкомат Мариуполя и района (оккупационный) истребовал у оккупационной администрации все данные о предприятиях в Мариуполе для проведения мобилизационных мероприятий - написал Андрющенко в Telegram.

По его словам, оккупационным районным администрациям приказали передать все данные в военкомат все данные до 15 апреля. Сейчас все администрации "панически собирают информацию, добавил Андрющенко.

"Логическое окончание эпохи великой надежды "русского мира"", - резюмировал он.



Напомним

Глава так называемой "днр" денис пушилин приказал создать призывную комиссию на временно оккупированных территориях. россияне планируют провести призыв на военную службу на оккупированной части донетчиныи с 1 апреля.

