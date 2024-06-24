Армия рф увеличивает использование опасных химических веществ для атак на украинских военных, передает УНН со ссылкой на Командование Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

За период широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины враг наряду с применением обычных средств огневого поражения применяет специальные боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами, преимущественно-CS (2-Хлоробензальмалононитрил) - говорится в сообщении.

Вещество CS-иритант слезоточивого действия, нередко применяемое полицией против нарушителей на демонстрациях.

Формально вещество CS не является химическим оружием и согласно Конвенции о запрете разработки, производства, накопления, применения химического оружия и его уничтожения от 13 января 1993 года относится к "химическим средствам борьбы с беспорядками".

В Конвенции в пункте 7 статьи II определяется: "химическое средство борьбы с беспорядками" означает: любой не включенный в списки химикат, способный быстро вызвать в организме человека раздражение органов чувств или физические расстройства, которые исчезают через короткий отрезок времени после окончания действия.

Следовательно утверждение о принадлежности средств борьбы с беспорядками, в том числе вещества CS к химическому оружию является неверным.

Однако использование этого газа во время военных действий недопустимо в соответствии с пунктом 5 статьи II Конвенции.

В течение мая 2024 года группами радиационной, химической, биологической разведки войск РХБ защиты Командования Сил поддержки Вооруженных Сил Украины зафиксировано и задокументировано 715 случаев применения россиянами боеприпасов с содержанием опасных химических соединений, что на 271 случай больше чем в апреле - говорится в сообщении.

По данным Командования, основным средством доставки являются сбросы гранат К-51 и РГ-ВО из БПЛА.

Всего за период с 15 февраля 2023 года по 24 мая зафиксировано 2698 применений опасных химических веществ россиянами, указано в сообщении.

За указанный период зафиксировано 1385 случаев обращений военнослужащих Вооруженных Сил Украины в медицинские учреждения с симптомами химического поражения различной степени тяжести, из которых только в мае – 215.

"Применение химического оружия или химических средств борьбы с беспорядками как средства ведения войны является нарушением Конвенции о запрете разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении", - резюмировали в командовании.