Окупанти збільшують використання небезпечних хімречовин для атак на українських військових: що відомо

Російська армія збільшила застосування боєприпасів, начинених небезпечними хімічними речовинами зі сльозогінним газом, такими як CS, проти українських військових, причому в травні 2024 року було зареєстровано 715 випадків застосування, що значно більше, ніж у квітні, в порушення Конвенції з хімічної зброї.