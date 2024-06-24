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Окупанти збільшують використання небезпечних хімречовин для атак на українських військових: що відомо

Київ • УНН

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Російська армія збільшила застосування боєприпасів, начинених небезпечними хімічними речовинами зі сльозогінним газом, такими як CS, проти українських військових, причому в травні 2024 року було зареєстровано 715 випадків застосування, що значно більше, ніж у квітні, в порушення Конвенції з хімічної зброї.

Окупанти збільшують використання небезпечних хімречовин для атак на українських військових: що відомо

Армія рф збільшує використання небезпечних хімічних речовин для атак на українських військових, передає УНН із посиланням на Командування Сил підтримки Збройних Сил України.

За період широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України ворог поряд із застосуванням звичайних засобів вогневого ураження застосовує спеціальні боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами, переважно - CS (2-Хлоробензальмалононітрил) 

- йдеться у повідомленні.

Речовина CS – іритант сльозогінної дії, нерідко застосовується поліцією проти порушників на демонстраціях.

Формально речовина CS не є хімічною зброєю та згідно Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та її знищення від 13 січня 1993 відноситься до "хімічних засобів боротьби із заворушеннями"

У Конвенції в пункті 7 статті ІІ визначається: "Хімічний засіб боротьби з заворушеннями" означає: будь-який не включений до списків хімікат, здатний щвидко викликати в організмі людини подразнення органів чуття або фізичні розлади, які зникають через короткий відрізок часу після закінчення дїї.

Отже твердження про належніть засобів боротьби із заворушеннями, в тому числі речовини CS до хімічної зброї є невірним.

Однак використання цього газу під час воєнних дій неприпустимо відповідно до пункту 5 статті ІІ Конвенції.

Протягом травня 2024 року групами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки військ РХБ захисту Командування Сил підтримки Збройних Сил України зафіксовано та задокументовано 715 випадків застосування росіянами боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних сполук, що на 271 випадок більше ніж в квітні

- йдеться у повідомленні.

За даними Командування, основним засобом доставки є скиди гранат К-51 та РГ-ВО з БПЛА.

Всього за період з 15 лютого 2023 року по 24 травня зафіксовано 2698 застосувань небезпечних хімічних речовин росіянами, зазначено у повідомленні.

За вказаний період зафіксовано 1385 випадків звернень військовослужбовців Збройних Сил України до медичних закладів з симптомами хімічного ураження різного ступеню тяжкості, з яких лише у травні – 215.

"Застосування хімічної зброї або хімічних засобів боротьби з заворушеннями як засобу ведення війни є порушенням Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення", - резюмували у Командуванні.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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