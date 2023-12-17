Оккупанты усиливают давление на украинцев, работающих на ЗАЭС, с целью выдачи им паспортов рф - ГУР
Киев • УНН
россия давит на украинских работников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), чтобы они приняли российские паспорта и подписали контракты с "росатомом" до 31 декабря 2023 года, используя психологическую тактику и ограничения на рабочем месте.
россия усиливает давление на украинцев, работающих на ЗАЭС, чтобы заставить их получить российские паспорта и подписать контракты с "росатомом", сообщает Главное управление разведки министерства обороны, пишет УНН.
В соответствии с требованиями российских оккупантов, несколько сотен украинских работников ЗАЭС должны быть паспортизированы документами государства-агрессора и подписать контракты до 31 декабря 2023 года. С целью принуждения на украинских специалистов оказывают психологическое давление, выборочно без предупреждений лишают доступа к рабочим местам, аннулируя их пропуска
Детали
Отмечается, что среди украинских работников, которые отказываются от подписания контрактов с "росатомом" и паспортов государства-агрессора, российские спецслужбы пытаются посеять недоверие друг к другу, создавая условия для анонимных доносов, в частности через специально созданные телеграмм-боты.
Отмечается, что среди завезенных на ЗАЭС российских энергетиков растет недовольство из-за невыполненных обещаний относительно сроков командировок на оккупированную украинскую атомную электростанцию - вместо двух месяцев москва приказывает им работать по полгода и дольше, поскольку в россии трудно найти желающих квалифицированных специалистов им на замену.
Напомним,
российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины усиливают давление на местное население.
Оккупанты усиливают давление на украинцев, работающих на ЗАЭС, с целью выдачи им паспортов рф - ГУР
россия давит на украинских работников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), чтобы они приняли российские паспорта и подписали контракты с "росатомом" до 31 декабря 2023 года, используя психологическую тактику и ограничения на рабочем месте.
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