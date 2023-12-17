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Оккупанты ударили по центру Херсона: погиб мужчина

Киев  •  УНН

17 декабрь 2023, 12:31  •  10227 просмотра

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российские войска обстреляли центр Херсона, в результате чего погиб 81-летний мужчина, а за 24 часа регион подвергся 96 обстрелам.

В результате российского обстрела утром 17 декабря по центру Херсона погиб 81-летний местный житель. Об этом сообщает Херсонская ОГА, пишет УНН.

В результате российского обстрела Херсона погиб местный житель. Около 10:20 оккупационные войска ударили по центральной части города,

- говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что травмы, несовместимые с жизнью, получил 81-летний мужчина.

О разрушениях информации нет.

Напомним,

За прошедшие сутки российская армия 96 раз обстреляла Херсонскую область из различного вида вооружения.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
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Occupants strike in the center of Kherson: a man is killed
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