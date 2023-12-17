Оккупанты ударили по центру Херсона: погиб мужчина

На трех пунктах пропуска на границе с Польшей в очереди стоят более двух тысяч грузовиков

Более 2150 грузовиков стоят в очередях на трех пограничных пунктах пропуска с Польшей, причем наиболее загруженным является пункт "Шегини-Медика", на фоне сокращения транспортного потока. Недавно в ожидании на границе умер украинский водитель.