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Оккупанты ударили по Херсону: возникли перебои с электричеством

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 13:02  •  4347 просмотра

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Российские войска обстреляли Херсон, вызвав перебои в электроснабжении и повреждения жилых домов.

Российские войска сегодня обстреляли Херсон с временно оккупированного левобережья, после атаки некоторых районах возникли перебои со светом. Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко, передает УНН.

После 14.00 армия рф с временно оккупированного левобережья ударила по Херсону. Взрывы раздавались в разных частях города. Есть информация о поврежденных домах. После обстрела в некоторых районах возникли перебои с электричеством

- написал Мрочко в Telegram.

Дополнение

Российская армия за прошедшие сутки 128 раз обстреляла Херсонскую область. В результате обстрелов четыре человека ранены.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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