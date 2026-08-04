Оккупанты ударили по детской больнице в Запорожье: повреждены фасад и окна
Киев • УНН
Враг атаковал территорию детской областной клинической больницы в Запорожье. Во время тревоги дети и медики были в укрытии, пострадавших нет, повреждены фасад и окна.
Под удар оккупантов в Запорожье попала детская областная клиническая больница. Во время тревоги дети и медики находились в укрытии. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Враг атаковал территорию детской областной клинической больницы. К счастью, в момент воздушной тревоги все дети вместе с медиками находились в укрытии. Пострадавших нет
По словам главы Запорожской ОВА, в медучреждении повреждены фасад и окна.
Враг атаковал больницу в Запорожье, последствия устанавливаются04.08.26, 21:26 • 3077 просмотров