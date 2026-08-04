Враг атаковал больницу в Запорожье, последствия устанавливаются
Киев • УНН
Российские войска нанесли удар по территории больницы в Запорожье. Последствия атаки устанавливаются, пострадавших нет.
Армия рф атаковала территорию одной из больниц Запорожья. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Враг нанес удар по территории одной из больниц Запорожья. Последствия устанавливаются
По словам главы Запорожской ОВА, обошлось без пострадавших.
Атака на Запорожье: количество пострадавших возросло до 31, среди них двое детей02.08.26, 23:26 • 34411 просмотров