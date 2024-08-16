Оккупанты ударили FPV-дроном по авто полиции на Николаевщине: пострадали трое патрульных
Киев • УНН
На Николаевщине российский FPV-дрон атаковал служебный автомобиль полиции, ранив трех сотрудников. Полицейские документировали последствия предыдущей атаки, когда враг нанес новый удар.
На Николаевщине в результате попадания вражеского дрона в служебный автомобиль травмированы трое полицейских, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.
Детали
Военные рф нанесли удар беспилотником по Куцурубской громаде. Трое сотрудников отделения полиции № 7 Николаевского районного управления, которые прибыли к жителям села для документирования последствий предыдущей вражеской атаки FPV-дронами, получили взрывные ранения. Враг коварно атаковал служебный автомобиль также FPV-дроном.
Сейчас полицейские находятся на лечении. Их жизни ничего не угрожает.
По факту нарушения законов и обычаев войны начато уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.