Оккупанты совершили 77 штурмов на Покровском направлении: где еще горячо на фронте

С начала суток на фронте произошло 148 боевых столкновений. Горячее всего - на Покровском направлении, где агрессор совершил 77 штурмовых и наступательных действий, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

«С начала суток произошло 148 боевых столкновений, противник нанес 20 авиационных ударов с применением 43 КАБ, более 820 ударов дронами-камикадзе и совершил более 4 тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения», - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска.

На Купянском направлении противник шесть раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Песчаного, Кутьковки, Петропавловки и Лозовой. Один бой еще продолжается.

Девять раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в направлениях населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Макеевка, Терны, Зеленая Долина, Ямполовка, Заречное и Колодязи. Наши защитники уже отбили все атаки противника.

На Северском направлении наши воины успешно отбили одну атаку противника в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении Силы обороны отражали шесть вражеских попыток продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Ступочек, Предтечиного и Белой Горы, пока все боестолкновения завершены.

Враг 13 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районе Торецка, Крымского, Дилиевки и Щербиновки.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 77 штурмовых и наступательных действий. Активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Елизаветовка, Миролюбовка, Сухой Яр, Зеленое, Котлиное, Удачное, Надеждинка, Котляровка, Успеновка, Преображенка, Богдановка, Барановка, Луч, Покровск, Новоандреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное. Шестьдесят пять атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще двенадцать боестолкновений - продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили восемь атак в районах населенных пунктов Новоселка, Константинополь, Раздольное и Большая Новоселка. Враг нанес авиационный удар КАБами по Запорожскому.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал наших защитников в районе Новоданиловки и в направлении Орехова, в то же время нанес авиаудар в районе Степногорска.

Трижды без успеха войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

Тринадцать боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении, одно из которых продолжается до сих пор. В течение суток враг совершил 222 артиллерийских обстрела, в частности, два - из реактивных систем залпового огня, нанес 19 авиационных ударов, сбросил 25 управляемых бомб.

На Гуляйпольском направлении с начала суток противник наступательных действий не проводил, резюмировали в Генштабе.

Еще плюс 1430 и оккупантов и более 150 единиц техники: Генштаб обновил данные о потерях врага