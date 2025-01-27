Оккупанты совершили 77 штурмов на Покровском направлении: где еще горячо на фронте

ukenru
Эксклюзив
АРМА может скрывать неудобную информацию ради демонстрации эффективности - юрист
16:32 • 85952 просмотра

АРМА может скрывать неудобную информацию ради демонстрации эффективности - юрист

Эксклюзив
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
27 января, 13:45 • 120675 просмотра

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля
27 января, 12:31 • 111485 просмотра

Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля

Когда украинцы смогут начать накопления для пенсии - Минсоц раскрыл планы
27 января, 11:53 • 113042 просмотра

Когда украинцы смогут начать накопления для пенсии - Минсоц раскрыл планы

Эксклюзив
Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля
27 января, 10:25 • 114984 просмотра

Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля

Эксклюзив
Эксперт о беларуси: там идет трансформация системы власти, но не в демократическую сторону
27 января, 09:50 • 110586 просмотра

Эксперт о беларуси: там идет трансформация системы власти, но не в демократическую сторону

Эксклюзив
НАПК готовится к декларированию новых экспертных команд вместо МСЭК
27 января, 07:50 • 110317 просмотра

НАПК готовится к декларированию новых экспертных команд вместо МСЭК

Биткоин упал ниже $100 тысяч после новых заявлений Трампа
27 января, 07:44 • 106955 просмотра

Биткоин упал ниже $100 тысяч после новых заявлений Трампа

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"
26 января, 19:46 • 127445 просмотра

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
24 января, 17:43 • 202583 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ЕС согласился продлить санкции против россии - Каллас

ЕС согласился продлить санкции против россии - Каллас

27 января, 11:32 • 104393 просмотра
Оземпик вызвал у певицы Эйвери болезнь, которая разжижает кости

Оземпик вызвал у певицы Эйвери болезнь, которая разжижает кости

27 января, 13:33 • 108312 просмотра
Стало известно, какое прозвище король Чарльз дал Меган Маркл

Стало известно, какое прозвище король Чарльз дал Меган Маркл

27 января, 14:07 • 98834 просмотра
Бывшая актриса "Сплетницы" раскрыла шокирующее поведение Блейк Лайвли на съемках

Бывшая актриса "Сплетницы" раскрыла шокирующее поведение Блейк Лайвли на съемках

27 января, 14:20 • 104008 просмотра
Потап в Валенсии предлагал прохожим "водочку": украинцы требуют лишить его гражданства

Потап в Валенсии предлагал прохожим "водочку": украинцы требуют лишить его гражданства

15:41 • 59638 просмотра
публикации
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
Эксклюзив

27 января, 13:45 • 120675 просмотра
Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

24 января, 18:06 • 209803 просмотра
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
Эксклюзив

24 января, 13:41 • 310301 просмотра
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

23 января, 14:15 • 310793 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

23 января, 13:47 • 275568 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Нолан будет снимать «Одиссею» на историческом острове возле Сицилии, где якобы высадился Улисс

Нолан будет снимать «Одиссею» на историческом острове возле Сицилии, где якобы высадился Улисс

16:50 • 45146 просмотра
Потап в Валенсии предлагал прохожим "водочку": украинцы требуют лишить его гражданства

Потап в Валенсии предлагал прохожим "водочку": украинцы требуют лишить его гражданства

15:41 • 59638 просмотра
Бывшая актриса "Сплетницы" раскрыла шокирующее поведение Блейк Лайвли на съемках

Бывшая актриса "Сплетницы" раскрыла шокирующее поведение Блейк Лайвли на съемках

27 января, 14:20 • 104008 просмотра
Стало известно, какое прозвище король Чарльз дал Меган Маркл

Стало известно, какое прозвище король Чарльз дал Меган Маркл

27 января, 14:07 • 98834 просмотра
Оземпик вызвал у певицы Эйвери болезнь, которая разжижает кости

Оземпик вызвал у певицы Эйвери болезнь, которая разжижает кости

27 января, 13:33 • 108312 просмотра
Актуальное
Оккупанты совершили 77 штурмов на Покровском направлении: где еще горячо на фронте

Оккупанты совершили 77 штурмов на Покровском направлении: где еще горячо на фронте

Киев  •  УНН

 • 7735 просмотра

Read in English

За сутки произошло 148 боевых столкновений, противник нанес 20 авиационных ударов и более 820 атак дронами-камикадзе. Самые интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении, где враг совершил 77 штурмовых действий.

С начала суток на фронте произошло 148 боевых столкновений. Горячее всего - на Покровском направлении, где агрессор совершил 77 штурмовых и наступательных действий, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

«С начала суток произошло 148 боевых столкновений, противник нанес 20 авиационных ударов с применением 43 КАБ, более 820 ударов дронами-камикадзе и совершил более 4 тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения», - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска.

На Купянском направлении противник шесть раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Песчаного, Кутьковки, Петропавловки и Лозовой. Один бой еще продолжается.

Девять раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в направлениях населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Макеевка, Терны, Зеленая Долина, Ямполовка, Заречное и Колодязи. Наши защитники уже отбили все атаки противника.

На Северском направлении наши воины успешно отбили одну атаку противника в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении Силы обороны отражали шесть вражеских попыток продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Ступочек, Предтечиного и Белой Горы, пока все боестолкновения завершены.

Враг 13 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районе Торецка, Крымского, Дилиевки и Щербиновки.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 77 штурмовых и наступательных действий. Активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Елизаветовка, Миролюбовка, Сухой Яр, Зеленое, Котлиное, Удачное, Надеждинка, Котляровка, Успеновка, Преображенка, Богдановка, Барановка, Луч, Покровск, Новоандреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное. Шестьдесят пять атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще двенадцать боестолкновений - продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили восемь атак в районах населенных пунктов Новоселка, Константинополь, Раздольное и Большая Новоселка. Враг нанес авиационный удар КАБами по Запорожскому.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал наших защитников в районе Новоданиловки и в направлении Орехова, в то же время нанес авиаудар в районе Степногорска.

Трижды без успеха войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

Тринадцать боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении, одно из которых продолжается до сих пор. В течение суток враг совершил 222 артиллерийских обстрела, в частности, два - из реактивных систем залпового огня, нанес 19 авиационных ударов, сбросил 25 управляемых бомб.

На Гуляйпольском направлении с начала суток противник наступательных действий не проводил, резюмировали в Генштабе.

Еще плюс 1430 и оккупантов и более 150 единиц техники: Генштаб обновил данные о потерях врага27.01.25, 08:03 • 26155 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы