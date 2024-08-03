Российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на жителя села Зимовник на Херсонщине. У мужчины минно-взрывная и черепно-мозговая травмы, осколочное ранение предплечья и бедра, а также контузия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА (ОГА).

"Около пяти вечера оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на жителя села Зимовник. 68-летний мужчина в это время находился на улице. У пострадавшего - минно-взрывная и черепно-мозговая травмы, осколочное ранение предплечья и бедра, а также контузия", - говорится в сообщении.

Сообщается, что мужчину госпитализировали. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.

Дополнение

В Херсоне сегодня утром вражеский дрон сбросил взрывчатку на 33-летнего мужчину возле его автомобиля, он госпитализирован.

Впоследствии стало известно, что еще один человек пострадал из-за сброса россиянами взрывчатки с дрона в Днепровском районе Херсона. Также под обстрел попал человек в Киндейке.