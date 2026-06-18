Оккупанты сбросили авиабомбы на окраины Сум, загорелись склады с остатками серосодержащих веществ
Киев • УНН
Из-за удара авиабомб вблизи Сум загорелись склады с остатками серосодержащих веществ. Жителей трех громад просят закрыть окна из-за запаха серы.
В Сумской области в результате удара вражеских авиабомб произошло возгорание в складских помещениях, где хранились остатки серосодержащих веществ. Как сообщил глава Сумской ОВА, угрозы для населения нет, но окна в нескольких громадах лучше не открывать, передает УНН.
В результате удара вражеских авиабомб по окраине Сумской громады произошло возгорание в складских помещениях, где хранились остатки серосодержащих веществ. По информации соответствующих служб, угрозы для населения нет
По его словам, специалисты призывают жителей Бездрицкой, Верхнесыроватской и Краснопольской громад закрыть окна и, по возможности, ограничить пребывание на открытом воздухе.
Может ощущаться запах серы.
Работники лабораторного центра уже работают на месте и проводят необходимые замеры. Ситуация на контроле.
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