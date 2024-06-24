Оккупанты продвинулись в Новоалександровке, Соколе, возле Новопокровского и Владимировки-DeepState
Киев • УНН
DeepState: террористические войска продвинулись продвинулись в Новоалександровке, Соколе, вблизи Новопокровского и Владимировки.
На передовой силы террористов продвинулись в Новоалександровке, Соколе, неподалеку Новопокровского и Владимировки. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Враг продвинулся в Новоалександровке, Соколе, возле Новопокровского и Владимировки
Напомним
Оккупанты продолжают активные действия на Покровском направлении, осуществив 46 попыток вытеснения украинских защитников с их позиций. Большинство атак (более половины) было выполнено из района Очеретино. Ситуация остается напряженной.
На фронте рф продвинулась к югу от Ольшан, возле Новопокровского, Северного и Константиновки-DeepState22 июня 2024, 20:35 • 25709 просмотров