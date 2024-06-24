Оккупанты продвинулись в Новоалександровке, Соколе, возле Новопокровского и Владимировки-DeepState

Обломки упали в Киевской области, повредив 72 жилых дома, 8 высоток, 13 зданий и 28 автомобилей 7 часов назад • 59090 просмотра

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